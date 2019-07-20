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Yurt dışı noter hizmetlerinde yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

Yurt dışı noter hizmetlerinde yeni dönem ADALET Bakanlığı, yurt dışında yaşayanların, 6 Nisan 2019'dan itibaren konsolosluklar aracılığıyla noter işlemlerini, Türkiye'ye gelmeden bin 53 kalemde yapabildiğini duyurdu.

Yurt dışı noter hizmetlerinde yeni dönem

ADALET Bakanlığı, yurt dışında yaşayanların, 6 Nisan 2019'dan itibaren konsolosluklar aracılığıyla noter işlemlerini, Türkiye'ye gelmeden bin 53 kalemde yapabildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni düzenleme öncesinde yurt dışında yapılan işlemlerin posta ve kargo yoluyla ilgili kişilere ulaştırıldığı, bunun bazı mağduriyetlere yol açtığı belirtildi. Yeni düzenleme ile Konsolosluklar ve Türkiye Noterler Birliği arasında sağlanan bilişim sistemi sayesinde yurt dışında yapılan işlemlerin aynı anda Türkiye'deki noterlerden alınmasının mümkün olduğu belirtildi. Posta gönderilmesini gerektirmeyen uygulama sayesinde Türkiye’deki herhangi bir noterden işlemin örneğinin alınabildiği vurgulandı. Açıklamada, yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren bu uygulamanın tanıtım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ANKARA, (DHA)

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