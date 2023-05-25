YURT DIŞI OY SAYISI 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yurt dışında kaç kişi oy kullandı? Temsilcilik ve gümrüklerdeki oy sayısı

Yurt dışı oy sayısı 25 Mayıs 2023 Perşembe günün arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Oy verme süresinin 12 günden 5 güne düşürülmesine karşın katılım oranı ve kullanılan oy sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Yurt dışı oy sayısı merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri yurt dışı oy sayısı...

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİNDE YURT DIŞI OY KULLANMA SAYISI

Yurt dışı oy kullanma sayısı YSK tarafından açıklandı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba günü YKS'dan açıklamaya göre; saat 20.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı1 milyon 856 bin 968 oldu.

İLK TURDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

İlk tur seçimlerinde yurtdışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı.

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı yüzde 4.33 olmuştu.

Yurtdışında ve gümrüklerde kullanılan toplan oy sayısı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 olmuştu.

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