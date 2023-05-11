HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yurt dışı oyları Ankara'da bu odada korunuyor! 5 kilidi bulunuyor, hepsi bir araya gelmeden açılmıyor

Yurt dışı oyları Ankara'da bu odada korunuyor! 5 kilidi bulunuyor, hepsi bir araya gelmeden açılmıyor

11.05.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye pazar günü yapılacak seçimlere odaklandı. Seçime çok az bir süre kala yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Yurt dışında başlayan o verme süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 73 ülkede yaklaşık 1 milyon 700 bin yurt dışı seçmenin kullandığı oylar, dün akşam Türkiye'ye getirildi. Oyların Ankara'da korunduğu alan ise dikkat çekti. 5 ayrı kilitle korunan odanın her bir anahtarı 5 ayrı farklı kişide bulunuyor.

Yurt dışı oyları Ankara'da bu odada korunuyor! 5 kilidi bulunuyor, hepsi bir araya gelmeden açılmıyor

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuş, buradaki oy kullanma işlemleri 9 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

OYLAR ANKARA'YA GETİRİLİYOR

Bu işlemlerin ardından yaklaşık 1 milyon 700 bin yurt dışı seçmenin kullandığı oylar, uçaklarla Ankara'ya getiriliyor.

1

OYLAR 5 AYRI KİLİDİ BULUNAN ODADA KORUNUYOR

Büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaşan oylar, kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

2

5 KİŞİ BİR ARAYA GELMEDEN AÇILMIYOR

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

3

ATO Congresium'da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor.

4

Yurt dışından getirilen oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.

5

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu satıcısına meydan dayağı kamerada!Uyuşturucu satıcısına meydan dayağı kamerada!
Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldıTogg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı
Kılıçdaroğlu: "Her birinizden hesabını soracağım"Kılıçdaroğlu: "Her birinizden hesabını soracağım"
Anahtar Kelimeler:
seçim Ankara

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

Gözler İnce'nin açıklamasına çevrildi! Saati...

Gözler İnce'nin açıklamasına çevrildi! Saati...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.