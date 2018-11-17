İSMET KARAKAŞ - Yurt dışı tatili için paket tur satın alarak anlaştığı turizm şirketinin, sözleşmeye aykırı değişiklikler yaparak tatilde kendisini mağdur ettiğini ileri süren kişinin şikayetini haklı bulan Tüketici Hakem Heyeti, firmanın aldığı ücretin yarısının tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Avukat Begüm Can Gürel ve iki arkadaşı, ağustos ayında bir turizm firmasından tatil paketi alarak yurt dışı seyahatine çıktı. Tur şirketinin seyahatten sadece iki gün önce konaklayacakları oteli değiştirmesi ve tatil sırasında yaşadıkları olumsuzluklar üzerine mağduriyet yaşadığını düşünen Gürel, avukatı Leyla Çırak aracılığıyla hak arama yoluna gitti.

Gürel, tur firmasının önceden belirlenen otelleri "keyfi" bir şekilde değiştirdiğini, kendisine "eksik ve ayıplı hizmet sunulduğunu" ve tatili sürecinde başka sorunlarla da karşılaştığını gerekçe göstererek Beykoz Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nda yer alan, "Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır." hükümlerince, tur şirketine ödenen ücretin yarısının iade edilmesi talebinde bulunuldu.