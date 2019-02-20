HABER

Yurt dışı yasağı kaldırılan Alman vatandaşı Münih’e döndü

20.02.2019 00:03 | Son Güncelleme

Türkiye’de kısa süre gözaltında tutulduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Alman vatandaşı Adnan Sütçü, yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından Münih’e döndü.

Yurt dışı yasağı kaldırılan Alman vatandaşı Münih’e döndü

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye'de gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Alman vatandaşı Adnan Sütçü, yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Salı günü Almanya'ya döndü. Münih'te ailesi tarafından karşılanan Adnan Sütçü, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Her şey hâlâ karmakarışık. Ama 54 gün sonra tekrar burada olduğum için çok memnunum” dedi.

Münih'te yaşayan 56 yaşındaki Adnan Sütçü annesinin cenazesine katılabilmek için 27 Aralık tarihinde gittiği Ankara'da uçaktan indikten sonra gözaltına alınmıştı. İki gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sütçü'nün yurt dışına çıkması yasaklanmıştı. Ocak ayında da yasak uzatılmıştı. Adnan Sütçü hakkındaki yurt dışına çıkma yasağı Konya Savcılığı tarafından Pazar günü kaldırılmıştı.

Adnan Sütçü, Facebook paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanıyordu.

dpa/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Çarpışma dizisi final mi yapıyor?

Çarpışma dizisi final mi yapıyor?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela Savunma Bakanı Lopez: Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek

'Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek'! Çok sert sözler!

İsviçre'de çığ faciası! Çok sayıda kişi çığ altında kaldı

İsviçre'de çığ faciası! Çok sayıda kişi çığ altında kaldı

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

Kuzey Kutbu'nda askeri varlık artırılacak!

Kuzey Kutbu'nda askeri varlık artırılacak!

Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.