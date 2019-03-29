Yurt dışı yasağını göz nuruyla deldiler

Yasak olduğu için endemik çiçek türlerini yurt dışına çıkartamayan Yozgatlı kadınlar, iğne oyasıyla çiçekleri birebir örüp Çin’de düzenlenecek olan EXPO 2019 Fuarı’nda dünyanın beğenisine sunacak.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlerin ilmek ilmek nakış nakış işlediği endemik bitki çeşitleri 20 Nisan’da Çin’in başkenti Pekin’de başlayacak olan EXPO 2019 Fuarı’nda görücüye çıkacak. Kursiyerler iğne, ip, tığ, boncuk ve tel kullanarak ülkenin farklı yerlerinde yetişen nesli tükenmek üzere olan Muğla lalesi, yitik lalesi, ebersarısı, kazankarası, Erzincan yöresine ait şahtülübaş çiçeği, Van ve yöresinde yetişen ters lale gibi 13 endemik bitkiyi iğne oyasına işliyor. Kursiyerlerin, usta öğretici Züleyha Serbes öncülüğünde iğne oyasına işledikleri bu ürünler 20 Nisan’da Çin’de görücüye çıkacak.

Çayıralan Halk Eğitim Merkezi el sanatları bölümü usta öğreticisi Züleyha Serbes, ülke genelinde yetişen endemik bitkileri aslına uygun bir şekilde iğne oyasına işlediklerini belirterek "Biz 20 kursiyerimizle ülkemizin farklı yerlerinde yetişen ve çoğu tükenmeye yüz tutmuş endemik çiçeklerimizi doğadaki aslına uygun olarak iğne oyası ile çalışmalar yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar 10 Nisan’da Çin’e gitmek üzere yola çıkacak. 20 Nisan’da da dünyanın huzurunda görücüye çıkacak. 2 bin 500 metrekarelik bir EXPO alanının içinde bize ayrılmış bölümde çiçeklerimizi sergileyeceğiz. Çoğu ülkemizin farklı yerlerinde yetişen ve nesli tükenmek üzere olan çiçeklerimiz var. Muğla lalemiz var, yitik lalemiz, ebersarımız, kazan karamız, Erzincan yöremize has şahtülübaş diye bir çiçeğimiz var. Van ve yöresinde yetişen ters lalemiz var, 2 bin metre rakımın üzerinde yetişen yabani çiğdemlerimiz var. Aynı zamanda paşasoğanımız var. Bütün bunların çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah gururla ülkemizi temsil etmek üzere canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Serbes, iğne oyası çiçekleri EXPO fuarında sergilemenin gururunu yaşadıklarını da anlatarak "Ülkemizde şu anda zaten iğne oyası endemik çiçekleri çalışan tek ilçeyiz. Tek kursuz. Onla da gurur duyuyoruz. Doğadaki endemik bitkileri kursumuzda aslına uygun birebir iğne oyasından nakış nakış işliyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Fatoş Altınok ise "Çayıralan’da 2019 EXPO’ya iğne oyası çiçek hazırlıyoruz, hepsi el emeği göz nuru. Biz de ufak bir ilçede Çin’e iş göndermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız. Orada bizim yaptığımız işin sergilenecek olması bizi çok gururlandırıyor. Mutlu ve gururluyum. Halk eğitimin açtığı kurslardan faydalanıyoruz ev hanımıyım. Evde oturmaktansa buraya gelip arkadaş ortamında güzel işler çıkarıyoruz. Ufakta olsa maddi açıdan da kazanç sağlıyoruz. Bu da gerçekten güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Gönül Duran isimli kursiyer de ürünlerinin Çin’in başkenti Pekin’de sergilenecek olmasından duyduğu mutluluğu belirterek "Biz burada ham ipekle iğne oyası çalışıyoruz. Ürünlerimiz Pekin’e gidecek ve sergilenecek. Şu an iğne oyasıyla Pekin’e gitmek üzere Türkiye’de yetişen endemik bitkileri yapıyoruz. Çok mutluyuz, bizim ilçemiz içinde çok önemli bir olay çünkü ilk kez katılacağız, biz bayanlar olarak sesimizi duyuracağız. Mutluyuz” dedi.