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  4. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı

Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.

Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı

Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.

Ayrıntılar birazdan...

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