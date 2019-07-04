HABER

Yurt dışına böcek ve kelebek kaçırmak isteyen 2 profesör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde özel türde kelebek ve böcekler için tuzak kurup, yurt dışına kaçırmaya çalışan biri İtalyan, biri İngiliz 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Yurt dışına böcek ve kelebek kaçırmak isteyen 2 profesör yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde özel türde kelebek ve böcekler için tuzak kurup, yurt dışına kaçırmaya çalışan biri İtalyan, biri İngiliz 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Profesör oldukları belirlenen 2 kişiye Çevre Kanunu kapsamında 120 bin 326 lira idari para cezası kesilerek, sınır dışı edildi.
Karadut köyü kırsalında bir arazide, 2 kişinin tuzaklar kurarak özel türdeki çeşitli kelebek ve böcekleri toplayarak yurt dışına kaçıracakları ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonunda arazide böcek yakalama kutuları olduğunu fark etti. Bölgede önlem alan jandarma, bir süre sonra arazideki kutuları almaya gelen İtalyan uyruklu G.S. ile İngiltere uyruklu P.J.M.'yi yakaladı. Profesör oldukları belirlenen 2 şüphelinin kaldıkları otelde yapılan aramada ise 2 böcek yakalama tuzağı, 2 ışıklı böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 600 böcek ve 25 kelebek ele geçirildi. Böcek ve kelebekler Kahta Milli Parklar Doğa Koruma Şefliğine teslim edilirken, profesörler '2872 sayılı Çevre Kanunu' kapsamında 120 bin 326 lira idari para cezası kesilerek sınır dışı edildi.

FOTOĞRAFLI

Yurt dışına böcek ve kelebek kaçırmak isteyen 2 profesör yakalandıYurt dışına böcek ve kelebek kaçırmak isteyen 2 profesör yakalandı

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldıBarış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdüBozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.