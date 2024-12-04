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  4. Yurt dışına çıkacak herkesi ilgilendiriyor! Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor

Yurt dışına çıkacak herkesi ilgilendiriyor! Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor

04.12.2024 19:18
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Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı 1 Ocak 2025 itibarıyla sona eriyor. Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

Yurt dışına çıkacak herkesi ilgilendiriyor! Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor

Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI!

Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı.

ISTANBUL--YURT-DISI-HARC-PULU-DONEMI-SON_454274_134129

Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

ISTANBUL--YURT-DISI-HARC-PULU-DONEMI-SON_454272_134129

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
harç yurt dışı
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