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Yurt dışına çıkmak için otobüsün motor kısmına giren Filistinli şahıs sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

Fatih Emniyet Otogarı’nda yurt dışına gideceğini düşündüğü bir otobüsün alt kısmına saklanmak için giren Filistin uyruklu şahıs, motor bölümünde sıkıştı.

Fatih Emniyet Otogarı’nda yurt dışına gideceğini düşündüğü bir otobüsün alt kısmına saklanmak için giren Filistin uyruklu şahıs, motor bölümünde sıkıştı. Filistinli şahıs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay, Aksaray’da bulunan Emniyet Otogarı’nda yaşandı. Filistinli Azim Muhammet, saklanmak için Gürcistan’a gideceğini düşündüğü bir otobüsün alt kısmına girdi. Saklanmaya çalışan Filistinli Muhammet, otobüsün motor kısmında sıkıştı. İlginç olay, otobüsün seferden önce bakım için bir tamirhaneye gitmesiyle ortaya çıktı. Aracın altına giren tamirci, içeride sıkışmış haldeki Azim Muhammet’i fark etti.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis çağrıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Filistinli Azim Muhammet, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaşanan olayı anlatan otobüs şoförü, "Emniyet Otogarı’ndaydı araba sabah çalıştırdım buraya geldim. Arabayı temizledim. Yağları değişeyim dedim. Baktım adam arabanın altında. Usta fark etti ayakları oynuyordu" ifadelerini kullandı.

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