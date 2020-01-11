Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde olacak

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı "genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri"nde olacak.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin tesis, hizmet ve personel standartlarının belirlendiği ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği ile 1998 tarihli "Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan düzenlemeyle merkezlerin hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla bilimsel komisyonun kurulmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Merkezlerin fiziki şartlarında düzenlenme yapılırken, teknik alan, destek alan ve ofis alanlarının şartları düzenlendi. Merkez personelinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları da yeniden belirlendi.