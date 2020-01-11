HABER
  4. Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde olacak

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Tetkik amacıyla yurt dışına gönderilen insan kaynaklı biyolojik numunelerin Sağlık Bakanlığı takip sistemine kaydedilmesi zorunluluğu getirildi

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı "genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri"nde olacak.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin tesis, hizmet ve personel standartlarının belirlendiği ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği ile 1998 tarihli "Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan düzenlemeyle merkezlerin hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla bilimsel komisyonun kurulmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Merkezlerin fiziki şartlarında düzenlenme yapılırken, teknik alan, destek alan ve ofis alanlarının şartları düzenlendi. Merkez personelinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları da yeniden belirlendi.

Gerçek ve tüzel kişilerce açılacak özel merkezler planlama kapsamına alınarak başta insan gücü olmak üzere yurt çapında dengeli dağılım amaçlandı.

Düzenlemeyle ayrıca merkezlerin spesifik tetkikler için Bakanlıkça yetkilendirilmesi öngörüldü.

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi de sadece ruhsatlı "genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri"ne verildi. Yönetmelik kapsamında tetkik amacıyla yurt dışına gönderilen insan kaynaklı biyolojik numunelerin, Bakanlık takip sistemine kaydedilmesi zorunluluğu getirildi.

Tıbbi nedenler hariç olmak üzere cinsiyet tayini yapılmasının önüne geçilmesine dönük düzenlemeler içeren yönetmelikle kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin aynı standartlarda olması, çalışması ve denetlenmesinin sağlanması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
“Aralıklı oruç diyeti olumsuz yan etkilere yol açabilir"“Aralıklı oruç diyeti olumsuz yan etkilere yol açabilir"
Kumar bağımlılığınız tedavisi ömür boyu sürüyorKumar bağımlılığınız tedavisi ömür boyu sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri Resmi Gazete Sağlık Bakanlığı Yönetmelik

En Çok Okunan Haberler

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıtma nedir? Sıtma hastalığının belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Sıtma nedir? Sıtma hastalığının belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir? Pankreas kanseri tedavisi var mı?

Tedavisi yok sanılıyor ama... Umut veren açıklama!

Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Korkutan açıklama! Domuz gribi vakaları arttı

Çinli bilim insanlarından yeşil çay araştırması! Ömrü uzatıyor

Bilim insanlarından yeşil çay araştırması: Ömrü uzatıyor

Influenza nedir? Influenza belirtileri nelerdir?

Influenza nedir?

Lyme hastalığı nedir? Lyme tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

İşte Justin Bieber'ın hastalığı! Felce bile yol açabiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.