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Yurt dışına kaçamadan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:17 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, yurt dışına kaçamadan Eskişehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana 3. Sulh Hakimliğince , FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı çıkarılan A.Ü'nün Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Ekipler, yurt dışına kaçmaya hazırlanan A.Ü'yü, tren garı içerisindeki kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında, kıyafetinin içerisine gizlenmiş, sahte nüfus cüzdanı, başkasının adına düzenlenmiş pasaport ile bir miktar döviz ele geçirildi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullancısı olduğu belirlenen şüpheli A.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

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