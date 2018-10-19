Yurt dışına kaçan 419 FETÖ mensubunun iadesi istendi

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yurt dışına kaçan, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 419 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun iadesinin istendiğini bildirdi.

Gül, AA muhabirine, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ'ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında yurt dışında olanlar hakkında mahkemelerce iade talepleri hazırlandığını belirten Gül, bu taleplerin Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkelere gönderildiğini aktardı.

Bakan Gül, "Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur. Hangi ülkede olduğu belli olmayanlar hakkında da kırmızı bülten talebi yapılmaktadır." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de ABD'den iadesinin istendiğini vurgulayan Bakan Gül, Gülen hakkında bugüne kadar 7 iade talebinde bulunulduğunu bildirdi.

- "Beklentimiz, yargısal sürecin başlatılması"

İade taleplerinin ve delillerin her iki ülke arasındaki anlaşmalara, iade hukukuna uygun olduğunu kaydeden Gül, bu konuda yeni elde edilen delillerin de ABD'ye iletildiğini anlattı.

Adalet Bakanı Gül, "İade taleplerimiz halen ABD Adalet Bakanlığında bekletilmektedir. Bu noktada beklentimiz, iade taleplerinin bir an evvel ABD adli makamına tevdi edilerek, iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasıdır." diye konuştu.

