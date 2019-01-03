HABER

Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığı eski subaya hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı öne sürülen, meslekten ihraç edilen teğmen "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve yurt dışına kaçarken yakalandığı iddia edilen eski subaya 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, meslekten ihraç edilen teğmen Semih Durak, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında mühendis teğmen olarak görev yaptığını anımsatan Durak, Kayseri'de meslekten ihraç edildikten sonra eşinin tayinini İstanbul'a aldırarak bu şehre taşındıklarını söyledi.

Burada kendisinin de çalışmaya başladığını belirten Durak, "Günübirlik gezi için ailemle Edirne'ye gittik. Uzunköprü ilçesinde, araçla seyir halindeyken jandarma tarafından durdurulduk. Yurt dışına kaçma amacımız yoktu." diye konuştu.

Örgütün "mahrem imamları" ile sabit hatlardan ardışık aranarak iletişim kurduğu iddiasının doğru olmadığını öne süren Durak, yaklaşık 4 yıl önce gerçekleşen ve 60 saniye süren aramayı hatırlamadığını savundu.

Sanık Durak, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi. 4,5 aydır tutuklu bulunduğunu kaydeden Durak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Durak'a, "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

PARTNERNeşeli Günler'in Mehmet'i! Onu hatırladınız mı?Neşeli Günler'in Mehmet'i! Onu hatırladınız mı?
Telsiz konuşmaları hızlı tren kazasının nedenini ortaya çıkardıTelsiz konuşmaları hızlı tren kazasının nedenini ortaya çıkardı
Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıBingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski teğmen FETÖ hapis cezası Kayseri

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki hızlı tren kazasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

Hızlı tren kazasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

İstanbul için bir uyarı da Beyaz Masa'dan geldi: Can güvenliğiniz için...

İstanbul için bir uyarı da İBB'den: Can güvenliğiniz için...

'Korkutarak' köylerine binlerce turist çekiyorlar

'Korkutarak' köylerine binlerce turist çekiyorlar

ABD'li heyet Ankara'da! Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklar

ABD'li heyet Ankara'da! Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklar

Milli Piyango İdaresi'nden 'Sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.