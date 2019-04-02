Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığının davası

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Celal D. tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Söz verilen sanık Celal D, neden tutuklu olduğunu anlamadığını belirterek, "İddianamede hakkımda bir suç bulunmuyor, sadece iddialar var. 'ByLock' kullanmadım, talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. Sakarya'da, kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonuyla ilgili eyleme katılmadım, sadece aracım o tarihte adliyenin önünde görülmüş. Hakkımdaki yurt dışına kaçmaya yeltenme iddiaları doğru değil. Öyle olsa o tarihte adliye önünde görünen aracımı 4 yıldır kullanmaz, hemen satardım, tutuklanmadan bir süre önce damacana bayisi açmazdım. Ayrıca 2,5 yıldır kaçak olduğumu da kabul etmiyorum, durumdan haberim dahi yoktu." diye konuştu.

Dosyada yer alan askeri personeli tanımadığını savunan Celal D, "72 gündür tutukluyum. Bakmakla hükümlü olduğum ailem var. Bank Asya'daki ortak hesap nedeniyle eşim de tutuklu durumda. 3 yaşında bir kızım var. Onlara bakmak zorundayım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı. Söz alan sanık avukatı da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 18 Haziran'a erteledi. Öte yandan örgütün "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen sanık Celal D'nin yakalandıktan sonra adresinde gerçekleştirilen aramada ele geçirilen dijital materyal üzerinde, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanarak mahkemeye gönderilen raporda, sanığa ait müzikçalardaki ses dosyasının bir bölümünde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendi sesinden konuşmalarının, diğer bölümlerinde müzik kayıtlarının olduğu tespit edilmişti.