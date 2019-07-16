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Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığının davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Sakarya'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Celal D. katıldı.

Bir önceki duruşmada sunduğu sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar ettiğini belirten cumhuriyet savcısı, sanık Celal D'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanık Celal D, avukatının olduğu zaman esas hakkında savunma yapmak istediğini ifade ederek, "Bulunduğum yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle savunmada bulunabilirim. 2 hafta önce babamı kaybettim, savunmamı hazırlayamadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatının mazeretinin kabulüne, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'da hesap açtırdığının tespit edildiği belirtilerek, "Celal D'nin Sakarya'da 16 Aralık 2014 tarihinde örgütün propagandasını yaptığından kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonu ile ilgili olarak eyleme katıldığı anlaşılmıştır. Celal D'nin ikametinde yapılan aramada OHAL kapsamında kapatılan Işık Yayınevi'ne ait kitaplar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava duruşma FETÖ/PDY sakarya Sanık

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