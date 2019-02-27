Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Operasyon kapsamında da, 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli, 8 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, 485 adet farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikke, 745 adet farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen değişik form ve ebatlarda bronz ve metal obje,1 adet yivsiz pompalı av tüfeği, 40 adet tüfeğe ait fişek, 7 adet 919 mm fişek ele geçirildi. (İHA)