Yurt dışına kaçırılacak 2 ton midyeyi jandarma yakaladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yurt dışına kaçak yolla çıkarılacağı belirlenen 2 ton kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'dan İpsala istikametine giden M.Y'nin kullandığı kamyoneti, Beyendik kavşağında durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada, çuvallar içerisinde yurt dışına kaçak olarak gönderileceği belirlenen 2 ton kum midyesi ele geçirdi.

Midyeler, Keşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

"Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan bin 322 lira ve 5 bin 940 lira trafik cezası uygulanan sürücü M.Y. gözaltına alındı.

