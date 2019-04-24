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Yurt dışına kaçırılan tarihi eserler için, Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümü anma törenine katıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümü anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Troya Müzesi'nde konuşan Ersoy, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen eserlerin geri getirilmesi için Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın oluşturulmasıyla ilgili kararnameyi hazırladıklarını söyledi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü anma törenlerine katılan Mehmet Nuri Ersoy, tören sonrasında, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Troya Müzesi’ni ziyaret etti. Troya Müzesi gezen Bakan Ersoy, Müze Müdürü Ali Atmaca’dan eserler ile ilgili bilgi aldı. Müzenin terasında açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yılı sebebiyle 2 günlük program kapsamında Çanakkale’ye geldik. Özellikle de yabancı misafirlerimize eşlik etmek amacıyla geldik. Yarın da inşallah şafak ayinine katılacağız. Çanakkale’ye gelmişken Bakanlığımız tarafından yeni hizmete giren Troya Müzesi’ni ziyaret etme fırsatını yakaladık. Amacımız Çanakkale de sadece Çanakkale savaşları ile değil, zaten birçok savaşa ev sahipliği etmiş bir bölge Çanakkale. Troya ve birçok arkeolojik değerleri ile birlikte burada turizmin kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlamak" dedi.

'KAÇAKÇILIK DAİRE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ, KAÇAKÇILIK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEKLİNE GETİRECEĞİZ'

Müze ziyaretinin ardından Tevfikiye köyünü ziyaret eden Bakan Ersoy, köylüler oturup sohbet etti. Çanakkale 2018 yılı Troya yılı etkinlikleri sayesinde turizmde sadece 2018 yılında değil, sürekli davam eden bir ivme yakalandığını belirten Bakan Ersoy, son 3 aylık verilere bakıldığında, turist sayısında artış olduğunu söyledi. Türkiye’den yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerle ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını kaydeden Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Yurt dışında tespit edilen hazinelerle ilgili bir çalışma var. Açıkçası son bir, iki ay içinde bir çalışma daha başlattık. Kaçakçılık Daire Müdürlüğümüzü, Kaçakçılık Daire Başkanlığı şekline getireceğiz. Bununla ilgili kararnameyi hazırladık, gönderdik. Orada çalışan ekip sayımızı 3-4 katına çıkaracağız. Bütçeleri de aynı oranda artacak. Çok fazla eser var ve yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor. Maalesef önemli olan yurt dışına çıkışına engellemek. Çıktıktan sonra getirmek yıllar sürüyor ve çok da maliyetli. Gerçekten kendini adamış bir ekibin bu işle ilgilenmesi lazım. Bizim ekibimiz de bu konuda başarılı."

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