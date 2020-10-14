Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesini düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2012-2016 yılları arasında örgüt adına himmet, kurban ve bağış gibi isimler altında Bursa’da toplanan paraları örgüte aktarmak ve Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.G. isimli şüphelinin illegal yollardan yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonla A.G., yurt dışına kaçmak için gittiği Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanarak Bursa’ya getirildi. A.G.’ye yurt dışına kaçmasında yardımcı olduğu belirlenen T.A. isimli şahsa adli işlem yapılırken, A.G.’nin ise İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranan eşi P.Ö.G. de yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.G. adliyeye sevk edildi.

