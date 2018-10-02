Yurt dışına yaklaşık 2,5 milyar lira para transferi yapan 417 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin "ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik" açtığı bir soruşturma kapsamında 417 kişi hakkında gözaltı kararının çıkarıldığını açıkladı. Anadolu Ajansı (AA), hakkında gözaltı kararı çıkartılanların 248'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından söz konusu kişiler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve " 6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet" suçlamalarından soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şube ve ATM'lerinden en az 5 bin TL miktarında para çekimleri yaparak, bu paraları yurt dışına transfer ettikleri ifade edildi. Açıklamaya göre, bankalardan çekildikten sonra yurt dışına transfer edilen toplam miktar 2 milyar 455 milyon lira.