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  4. Yurt dışında 70 bin TL olduğunu görünce kendisi yaptı... Engelliler için ayarlanabilir klozeti 20 bin TL'ye mal etti

Yurt dışında 70 bin TL olduğunu görünce kendisi yaptı... Engelliler için ayarlanabilir klozeti 20 bin TL'ye mal etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 12:02
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Sivas'ta Orhan Aktaş, 70 bin TL'lik ayarlanabilir klozeti 20 bin TL'ye üreterek engelli vatandaşların ihtiyacını karşıladı. Kendi tasarımını üç günde tamamlayan Aktaş, ürünün kişiye özel olduğunu ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini söyledi. Yeni projeler için yatırımcı arayışında olduklarını belirten Aktaş, tamamen felçli hastalar için de çözümler geliştirmeyi planlıyor.

Yurt dışında 70 bin TL olduğunu görünce kendisi yaptı... Engelliler için ayarlanabilir klozeti 20 bin TL'ye mal etti

Sivas'ta bir engelli vatandaş, ihtiyaç duyduğu ayarlanabilir klozet almak istedi. Klozetin fiyatının 70 bin TL olduğunu öğrenen vatandaş, yüksek maliyeti nedeniyle almaktan vazgeçti. Ürünün farklı ülkelerde fiyatının 70 bin TL'yi aştığını gören girişimci Orhan Aktaş, bahse konu klozeti kendisi yapmaya karar verdi. Satılan ürünleri inceleyerek kendi tasarımını yapan Aktaş, klozeti 20 bin TL'ye mal etti. 3 gün içerisinde yükseklik ve eğim ayarlı klozet sandalyesi yapan Aktaş, daha az maliyetle engelli vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

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“70 BİN LİRALIK ÜRÜNÜ 20 BİN LİRAYA MAL ETTİK”

Ürünün çeşitli ülkelerde 70 bin TL'ye satıldığını ifade eden Orhan Aktaş, “Bu ürünümüzü engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına kişiye özel olarak tasarladık. Bunu yaparken kar amacı gütmedik. Gündelik yaşamda bizim için basit ve sıradan olan işleri engelli vatandaşlar için de basitleştirmek amacıyla yaptık. Biz bu ürünü geliştirmeyi de düşünüyoruz. Akıllı bir sistem projemiz de var. Aile üyelerinde engelli bir birey olan arkadaşımız bize geldi. Bu ürünün yurt dışında üretildiğini fakat Türkiye'de bu ürünü bulamadıklarını söyledi. Biz de yapabilir miyiz diye düşündük, araştırmalarda bulunduk. Afaki fiyatlar olduğunu gördük. Başka bir ülkede 70 bin liralık olan bir ürünü biz şu anda 20 bin liraya mal ettik. Biz bu ürünü 3 günde ortaya çıkardık” şeklinde konuştu.

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“YENİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

İmkânlar dâhilinde birçok projeyi hayata geçirmek istediğini ifade eden Aktaş, “Yeni çalışmalar, projeler gerçekleştirmek istiyoruz ama yatırımcıya ihtiyacımız var. Tamamen felçli olan bir hastanın mutfak işleri, lavabo, banyo ve gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği projeler geliştireceğiz. Bu ürünümüz kısmi felçli bir hasta için yapıldı. Kendisinin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aile bireylerinin desteğinin olması gerektiğini ve bu desteğin de zorladığını söylediler. Hasta, ellerinin desteği ile ayağa kalkıyor, koltuk değnekleriyle belli bir yere kadar gidiyor, fakat oturmakta çok zorlanıyormuş. Biz bu ürünü tekerlekli yaptık. Hastayı kendi yatağından kaldırıp, oturtup klozete götürüyoruz. Kendi kalkması ve yürümesi gereken mesafeyi de kolaylaştırdık. Kişiye özel olması sebebiyle belli kiloyu kaldıracak ürünler kullandık. En düşük 90, en yüksek 140 kiloya kadar taşıyabiliyor” dedi.

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(İHA)

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felç engelli klozet
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