HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri...' Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlarla ilgili soruşturmada 13 gözaltı

'Yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri...' Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlarla ilgili soruşturmada 13 gözaltı

13.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündeminde birbiri ardına önemli ve dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında ortaya atılan iddialar gündem olmuştu. Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı, yurt dışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

'Yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri...' Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlarla ilgili soruşturmada 13 gözaltı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımların ardından cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnce hakkındaki paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

'Şantaj', 'tehdit', 'belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 13'Ü GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında yakalama emri talep edildi.

innn

"ŞÜPHELİLERDEN YURT DIŞINDA BULUNAN 4 ŞAHIS HAKKINDA YAKALAMA EMRİ TALEP EDİLDİ"

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde Twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup, emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir." (DHA)

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçmenler dikkat! İşte 14 Mayıs oy kullanma saatleriSeçmenler dikkat! İşte 14 Mayıs oy kullanma saatleri
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa ettiKızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Twitter

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

BDDK’dan kredi kartı kararı!

BDDK’dan kredi kartı kararı!

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

İlginizi Çekebilir

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Dünya basınını onu konuştu!

Dünya basınını onu konuştu!

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.