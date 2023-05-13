'Yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri...' Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlarla ilgili soruşturmada 13 gözaltı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımların ardından cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnce hakkındaki paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

'Şantaj', 'tehdit', 'belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 13'Ü GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında yakalama emri talep edildi.

"ŞÜPHELİLERDEN YURT DIŞINDA BULUNAN 4 ŞAHIS HAKKINDA YAKALAMA EMRİ TALEP EDİLDİ"

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde Twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup, emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir." (DHA)