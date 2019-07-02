"Yurt dışında din hizmetleri zorlu süreçlerden geçilerek yapılıyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yurt dışındaki din hizmetlerinin zorlu süreçlerden geçilerek verildiğini belirterek, "Yeri geliyor bir ülke Diyanet İşleri Başkanlığımızın hesaplarını kapatıyor, yeri geliyor bir ülke din hizmetleri müşavirinin oturum iznini iptal ediyor. Camilerimiz kapatılıyor ve imamlarımız sınır dışı ediliyor. Bunlar son derece sistematik, kasıtlı ve bilinçli bir çabanın ürünleridir." dedi.

Kıran, Konya'da bir otelde düzenlenen 8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kıran, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarıyla ülkenin bayraktarlığını yaptığını ve ümmet için büyük umut olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, yurt dışı din hizmetlerinin ümmet nezdinde bulduğu yankının, insanlık üzerinde uyandırdığı umudun, kendilerini çok çetin sınamalarla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Kıran, "Bu kadar büyük sorunlarla boğuşuyor olmamız, bu hizmetlerin ne kadar etkili olduğunun da göstergesidir." diye konuştu.