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"Yurt dışında din hizmetleri zorlu süreçlerden geçilerek yapılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Yurt dışında yapılan din hizmetleri zorlu süreçlerden geçilerek yapılıyor. Yeri geliyor bir ülke Diyanet İşleri Başkanlığımızın hesaplarını kapatıyor, yeri geliyor bir ülke din hizmetleri müşavirinin oturum iznini iptal ediyor. Camilerimiz kapatılıyor ve imamlarımız sınır dışı ediliyor. Bunlar son derece sistematik, kasıtlı ve bilinçli bir çabanın ürünleridir" - "Bunları kabul ederek yeni stratejilerimizi oluşturmak zorundayız. Bu sistematik saldırılara karşı kararlı, dirençli ve içerikli stratejiler oluşturmamız gerektiği çok açıktır" - "(ABD'de Diyanet Camisi'nin kundaklanması) Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, dinimizi, dilimizi yaşamayı ve öğrenmeyi engellemeye çalışsalar da yurt dışındaki İslam cemaati ve ümmeti, bu saldırılara karşı hiçbir şekilde ibadetinden ve inancından taviz vermiyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yurt dışındaki din hizmetlerinin zorlu süreçlerden geçilerek verildiğini belirterek, "Yeri geliyor bir ülke Diyanet İşleri Başkanlığımızın hesaplarını kapatıyor, yeri geliyor bir ülke din hizmetleri müşavirinin oturum iznini iptal ediyor. Camilerimiz kapatılıyor ve imamlarımız sınır dışı ediliyor. Bunlar son derece sistematik, kasıtlı ve bilinçli bir çabanın ürünleridir." dedi.

Kıran, Konya'da bir otelde düzenlenen 8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kıran, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarıyla ülkenin bayraktarlığını yaptığını ve ümmet için büyük umut olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, yurt dışı din hizmetlerinin ümmet nezdinde bulduğu yankının, insanlık üzerinde uyandırdığı umudun, kendilerini çok çetin sınamalarla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Kıran, "Bu kadar büyük sorunlarla boğuşuyor olmamız, bu hizmetlerin ne kadar etkili olduğunun da göstergesidir." diye konuştu.

- "İslam karşıtlığı hepimizi ürküten bir boyut kazanmıştır"

"Yurt dışında yapılan din hizmetleri zorlu süreçlerden geçilerek yapılıyor." ifadesini kullanan Kıran, şunları kaydetti:

"Yeri geliyor bir ülke Diyanet İşleri Başkanlığımızın hesaplarını kapatıyor, yeri geliyor bir ülke din hizmetleri müşavirinin oturum iznini iptal ediyor. Camilerimiz kapatılıyor ve imamlarımız sınır dışı ediliyor. Bunlar son derece sistematik, kasıtlı ve bilinçli bir çabanın ürünleridir. Bunları kabul ederek yeni stratejilerimizi oluşturmak zorundayız. Bu sistematik saldırılara karşı kararlı, dirençli ve içerikli stratejiler oluşturmamız gerektiği çok açıktır. Bu noktada Bakanlık olarak her zaman bu sürecin bir parçası olmak durumunda olduğumuzu ve asli sorumluluk olarak üzerimizde hissettiğimizi paylaşmak istiyorum. İslam karşıtlığının dünyada geldiği seviye hepimizi ürküten bir boyut kazanmıştır.

Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı'mızla, İslam karşıtlığının mağduru olan ABD'deki camilerimize yapılan saldırıların en ürkütücü boyutlarından birini teşkil eden Connecticut Eyaleti New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'ni ziyaret ettik. Ne kadar vahşi bir kundaklamayla maruz kaldığını, kullanılmaz hale geldiğini müşahade ettik. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar dinimizi, dilimizi yaşamayı ve öğrenmeyi engellemeye çalışsalar da yurt dışındaki İslam cemaati ve ümmeti, bu saldırılara karşı hiçbir şekilde ibadetinden ve inancından taviz vermiyor."

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri katıldı.

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dışişleri bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran

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