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Yurt dışında kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi! 218 torbada, 532 bin oy pusulası...

11.05.2023 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi. Münih'ten hareket eden uçakta Fransa, İsviçre, Almanya ve Avusturya'da kullanılan toplam 532 bin 175 oyun bulunduğu bildirildi.

Yurt dışında kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi! 218 torbada, 532 bin oy pusulası...

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'taki seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan 3 uçakla Türkiye'ye yollandı. Bu kapsamda, uçaklardan biri Esenboğa Havalimanı'na indi.

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218 TORBADA...

Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen tırlara konuldu ve tutanaklar tutuldu.
Ankara’ya saat 23.00’te inen uçakla Fransa, İsviçre, Almanya ve Avusturya'da kullanılan oylar getirildi. Münih’ten gelen uçakta 218 torba, 13 ake olmak üzere toplam 532 bin 175 oy geldi.

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Diğer ülkelerde kullanılan oylar da diplomatik kurye yoluyla güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getiriliyor. Yurt dışında kullanılan oyların tümü, bu yollarla Ankara'ya getirilecek.

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14 MAYIS'TA EŞ ZAMANLI OLARAK SAYILMAYA BAŞLANACAK

Söz konusu oyların tamamı, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca ATO Congresium Fuar Merkezi'nde belirlenen güvenli alanda saklanacak. Oylar 14 Mayıs'ta, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı olarak sayılmaya başlanacak.

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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ve bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayan seçmenler için gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek. (AA-İHA-DHA)

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