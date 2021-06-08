Yurt dışında yaz kamplarının eğitim içeriği nedir? Yaz kampına başvuru yaparken bunlara dikkat

Öğrencinin hangi dilde eğitim almak istediğine göre ülkeler ve şehirler belirlenir. Şehirler belirlenirken o dilin en güzel kullanıldığı aksanlar tercih edilir. Ülkeler seçildikten sonra şehirdeki uygun okullar belirlenir. Okulun kampüs ortamı, tesisleri öğrenciler için bir seçenektir.
Öğrencilerin ilgi alanları belirlenerek tercih kriterleri, uygun okullar ve yaz kampları belirlenir. Tiyatro, drama, fotoğrafçılık, sinema gibi bir çok yaz kampı seçenekleri bulunmaktadır.
Yurt dışı yaz kamplarında eğitimin yanında sportif faaliyetler de yapılabilmektedir. Bunlar arasında, öğrencilerin çoğunlukla tercih ettikleri ve zevk aldıkları basketbol, voleybol, yüzme dalları, öğretmenlerle beraber aktivitide bulunarak yapılır. Golf, drama, tiyatro, dans gibi çeşitli aktiviteler, okulun tesisleri müsaitse gerçekleştirilir.
Geziler hafta sonu ve hafta içi gezileri şeklinde iki türlü uygulanmaktadır. Öğrenciler için hafta içi genellikle öğleden sonrasında geziler tercih edilmektedir, hafta sonu da öğretmenlerle beraber uzak şehirlere gidilir.
Yurt dışında yaz kampı, 8-18 yaş arasındaki öğrenciler için uygundur. Öğrenciler 8-13 yaş arasında daha çok grup olarak kampa gitmektedir. Okulları bünyesinde veya diğer arkadaşlarıyla beraber oluşturdukları bir grupla giderler.
13-18 yaş arasındaki öğrenciler de bunu bireysel olarak yapabilir. Okulları bünyesinde de grup olarak giden öğrenciler vardır. Ancak bireysel olarak tercih eden öğrenciler, belirli bir yaştan sonra daha rahat etmektedirler. Buna ailelerin izin vermesi de dahildir.
Minimum 2 haftadan başlayan yaz okulları belirli bir bütçe gerektirmektedir. Okul eğitim ücretleri ABD veya İngiltere için minimum 2000-3000 bin paunddan, Avrupa ülkeleri için 2000 - 3000 euro civarından başlar, fiyat aralığı değişmektedir. Bunun dışında vize, uçak bileti gibi masraflar olacaktır.
Yurt dışı yaz kamplarına, öğrenciler eğer okulları bünyesinde gidecekse, Eylül - Ekim tarihlerinde okul araştırmasının ardından, gidecekleri okullara karar vermektedirler.
Bireysel olarak yaz kampına gidilecek öğrenciler de en geç Şubat - Mart gibi başvurularını yapmakla yükümlüdürler. Çünkü gidecekleri okullar bütün dünyadaki öğrencilere hitap ettiği ve sınırlı sayıda kontenjanları olduğu için, erken başvurular avantajlı olacaktır.
Yurt dışı yaz kampı seçerken, öğrenciler öncelikle ülke ve şehre dikkat etmelidirler. Şehirlerde kullanılan aksan önemlidir.
Okullar da kampüs ve tesislerine göre seçilebilir. Öğrencinin ilgi alanlarına göre uyan okullar tercih edilebilir. Akademik eğitim ve sanatsal eğitim olarak, okullar çeşitlilik göstermektedir.
Öğrenciler, kariyerlerine akademik olarak devam etmek istiyorlarsa, Amerika'da ki yaz okullarında TOEFL kurslarına devam edebilirler. Aynı zamanda sportif faaliyetlerini de orada sürdürebilirler.
Sanatsal faaliyetlerle ilgilenen öğrenciler de, tiyatro, sinema, dans, fotoğraf temalı değişik kamplara da gidebilirler.
Yurt dışı yaz kampında konaklama seçenekleri; aile yanı ve yurt konaklaması şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Aile yanında kalacak öğrenciler tek kişilik veya çift kişilik odalarda kalmaktadır. Her iki konaklama türünde de tam pansiyon konaklama vardır.
Aile yanında kalacak öğrenciler, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini aile yanında, öğle yemeğini okulda yemektedir.
Yurtta kalacak öğrenciler de sabahtan akşama kadar okulda bulunur. Ana ve ara yemek öğünlerini okulda yemektedirler.
Yurt konaklaması seçeneklerinde 1 kişilik, 2 kişilik veya 4 kişilik oda seçenekleri bulunmaktadır.
İngilizce için özellikle İngiltere ve Amerika tercih edilmektedir. İspanyolca için, İspanya'nın güney sahil şeridinde yer alan Malaga, Granada, Sevilla veya İspanya'nın başkenti Madrid tercih edilir.
İtalyanca için, İtalya'da Roma veya Floransa şehirleri çoğunlukla seçilir. Almanca için, Almanya veya Avusturya seçenekleri vardır. Almanya'da genellikle Almanca'nın iyi bir şekilde kullanıldığı Berlin ve Hamburg şehirleri çevresi seçilir. Avusturya'da da Viyana şehri tercih edilir.
Fransızca için, Fransa'nın güney sahilinde bulunan Nice ve Cannes, ayrıca Paris tercih edilen şehirler arasındadır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum