Yurt dışındaki Çinlilerin muhalefeti bastırmak için kullanıldığı iddiası

Raporda, Birleşik Cephe'nin, yurt dışında yaşayan Çinlileri, devlet için casusluk yapmaya ve parti siyasetine aykırı görülen kişiler aleyhinde muhbirliğe teşvik ettiği öne sürüldü.

Söz konusu çalışmalarla ABD'de ve diğer yabancı ülkelerde Çinli muhaliflerin seslerinin bastırılmasının ve ülke aleyhine olabilecek faaliyetlerin engellenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Raporda, Komünist Partinin yurt dışında yaşayan Çin vatandaşlarını ve Çin kökenli toplulukları bu amaçla kullandığı belirtildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Kongresine bağlı ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, Pekin yönetiminin ülke içinde ve dışında Komünist Partiye bağlılığı artırmayı amaçlayan Birleşik Cephe Çalışma Biriminin yurt dışı aktörler ve yabancı devletler üzerinde etki oluşturmak hedefiyle faaliyette bulunduğu ileri sürüldü.

Çin'in yabancı ülkelerdeki siyasi etkisini artırmak ve muhalif sesleri bastırmak için yurt dışında yaşayan vatandaşlarını ve etnik Çinli toplulukları kullandığı iddia edildi.

CSSA'nın Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama'nın California Üniversitesinde mezuniyet konuşması yapmasını protesto ettiği ve engellemeye çalıştığına işaret edildi.

Raporda ayrıca Pekin yönetiminin ABD'de Konfüçyüs Enstitüleri ile Çinli Öğrenci ve Öğretim Üyeleri Birliği (CSSA) gibi kurumlar aracılığıyla üniversitelerde Çin aleyhine fikir ve tartışmaları bloke etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen yılki Komünist Parti kongresinde, "Çin ulusunun diriliş çabalarına katkı sağlamak üzere, yurt dışında yaşayan Çin vatandaşları, yurt dışında çalışıp Çin'e dönüş yapanlar ve bunların akrabalarıyla olan temasların artırılacağını" dile getirdiğine dikkati çekilen raporda, söz konusu faaliyetlere karşı yasal tedbirler alınması tavsiye edildi.

Bu amaçla tehdit ve şantaj yöntemlerine başvurulduğu, örneğin yurt dışında yaşayan bazı Çin vatandaşı Uygurların devlet adına casusluk yapmamaları halinde Çin'de bulunan akrabalarının hapse atılacağı tehdidiyle karşılaştıkları iddia edildi.

Öte yandan, yabancılara Çin dili ve kültürünü öğretmek üzere çalışmalar yapan Konfüçyüs enstitülerinin de eğitimlerinde Çin ülkesi ve toplumunun ihtilaflardan uzak steril bir tablosunu çizdiği kaydedildi. ABD ordusunun 2019 bütçesinde Konfüçyüs enstitüleri ile iş birliği yapan Amerikan üniversitelerine maddi destek verilmeyeceğinin belirtildiği hatırlatıldı.

ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu, bu yılın başında ABD Yabancı Yaptırım Komitesine, Çinli firmaların ABD'den şirket satın alma yoluyla teknoloji transfer etmesini engellemek üzere, askeri amaçlı kullanılabilecek teknoloji üreten şirketlerin Çinli ortaklara devrini engelleme yetkisi verilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Komitenin tavsiyesi kabul görmüş ve Yabancı Yatırım Risk Değerlendirme Yasası'na dahil edilmişti.

