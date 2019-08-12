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Yurt dışındaki genç vatandaşlar Türkiye’yi keşfediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla her yıl “Evliya Çelebi Kültür Gezileri” programı ilan ediliyor.

Yurt dışındaki genç vatandaşlar Türkiye’yi keşfediyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla her yıl “Evliya Çelebi Kültür Gezileri” programı ilan ediliyor. Programla birlikte yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar Türkiye’nin tarihi ve kültürel yerlerini keşfetme imkanı buluyor.
Yurt dışındaki gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerimiz ile tarihi köklerimizi yerinde tanımalarını sağlayan “Evliya Çelebi Kültür Gezileri” projeleri, YTB tarafından her yıl desteklenen programlar arasında yer alıyor. Yurt dışında yaşayan gençlerimiz program sayesinde sadece memleketlerini değil, Türkiye’nin tarihi ve kültürel yönden zengin şehirlerini de ziyaret ederek anavatanları ile aidiyet kuruyor. Yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten; Türk sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olan destek programına başvurular bu yıl 16 Aralık 2019 tarihinde son buluyor. Kabul edilen projelerin ise 1 Eylül 2019 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanması bekleniyor.
Projeye kabul edilen gençler 10 gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanına geziler düzenleyerek medeniyet değerlerini keşfediyor. Bunun yanında ise sanat, edebiyat ve medeniyet temalı atölye çalışmalarına da katılma imkanı buluyor.
Yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’de ziyaret edeceği rotalar ise şu şekilde: “Rota 1 İstanbul-Bursa-Çanakkale-Edirne, rota 2 İstanbul-Ankara-Konya-Nevşehir, rota 3 Ordu-Giresun-Trabzon-Rize, rota 4 Göbekli Tepe Şanlıurfa-Mardin-Gaziantep-Hatay, rota 5 100. Yıl Milli Mücadele Rotası Samsun-Amasya-Sivas-Erzurum-Ankara, rota 6 alternatif rota yukarıda belirtilen rotalar dışında belirli bir temaya tarih, mimarlık, sanat, bilim ve teknoloji, sosyal hizmet, edebiyat gibi alanlara yönelik özellikle öğrenci gruplarının eğitim gezileri de program kapsamında proje olarak hazırlanabilecek rotalar.”
Proje başvuruları ise YTB Proje Sistemi üzerinden alınacak.

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