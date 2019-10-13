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Yurt dışındaki gençler YTB'nin "Yazarlık Akademisi"nde eğitim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

YTB'nin yurt dışında yaşayan gençler için Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlediği "Yazarlık Akademisi" kapsamında verilen dersler tamamlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların kültür ve sanat çalışmalarındaki çeşitliliği artırmak ve Türk toplumuna yeni yazarlar kazandırmak amacıyla Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlediği ve 6 gün süren "Yazarlık Akademisi" sona erdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılımcılarla Strazburg'da düzenlenen "Yazarlık Akademisi" programı tamamlandı.

Bu kapsamda, alanında uzman akademisyen, yazar ve eğitmenler 8 ülkeden 40 katılımcıya edebi metin, temel yazım kuralları başta olmak üzere birçok alanda 6 gün boyunca ders verdi.

Teorik derslerin yanı sıra atölye çalışmalarının da yer aldığı akademide ders verenler arasında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kurt, yazarlar Abdürrahim Karadeniz, Naime Erkovan, Nihan Kaya ve Hüseyin Su yer aldı.

Yurt dışında yaşayan gençlerin dil becerilerini ve yetkinliklerini artırarak, dil bilgisi ve yazım kurallarını etkin bir şekilde öğrenme fırsatı bulduğu akademinin kapanış törenine Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman da katıldı.

Törende, katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yazarlık Akademisi YTB

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