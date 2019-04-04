Yurt dışındaki Nijeryalı göçmenler gönüllü olarak ülkelerine dönüyor

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek için diğer Afrika ülkelerinde bekleyen on binlerce Nijeryalı düzensiz göçmenden çoğunun gönüllü olarak ülkelerine döndüğü bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Nijerya Sözcüsü Jorge Galindo, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 yılda, örgütün yardımıyla 12 bin 700 Nijeryalı göçmenin Libya ve Mali gibi diğer Afrika ülkelerinden Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Galindo, dönenlerden 5 bin kişiye IOM ve Avrupa Birliği (AB) tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlandığını söyledi.

IOM ve AB iş birliğinde, 13 bin düzensiz göçmenin Nijerya'ya dönmesini hedeflediklerini ifade eden Galindo, "Şu anda Libya ve Mali gibi Afrika ülkelerinde on binlerce düzensiz göçmen var ve ülkelerine dönmek istiyorlar. Bu göçmenler zor durumdalar." dedi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'nın (NEMA) yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 8 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

