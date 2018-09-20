"Yurt dışındaki Türk vatandaşları bulundukları ülkede siyasete katılmalı"

Yılmaz, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının hizmet sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda da etkili olduklarına değinerek, şunları söyledi:

"Bu da vatandaşlarımızın, içlerinde bulundukları ülkelerde ve bölgelerde daha güçlü hale gelmeleriyle ilgili bir durum." ifadesini kullanan Yılmaz, "Biliyorsunuz her alanda entegrasyonu savunuyoruz, ama asimilasyona karşıyız. Vatandaşlarımız asimile olmadan, kendi ülkeleriyle ve kimlikleriyle bağlarını koparmadan, içinde bulundukları ülkede çok daha aktif hale gelmek durumundalar." dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının her bakımdan kendileri için büyük bir güç olduğunu belirten Yılmaz, vatandaşların özellikle lobi faaliyetlerinde daha etkili değerlendirilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın içinde bulunduklarını bölgelerde ve ülkelerde siyasete daha fazla katılmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın sadece Türkiye'deki seçimlere değil, içinde bulundukları ülkelerdeki siyasi partilere üye olma, aday olma ve hangi partiden olursa olsun daha da etkili hale gelmesi bizim arzumdur."

- "Yurt dışı oylar seçimleri ciddi etkiliyor"

Cevdet Yılmaz, Köln'deki toplantının Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezleri (YSKM) bölge başkanlarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, toplantının Almanya'da yapılmış olmasına rağmen birçok Avrupa ülkesinden katılım olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının seçimlere katılımları itibariyle "dünyada rekor düzeyde katılım sağlayan ülke" konumunda olduğunu belirten Yılmaz, "Bizi bu konuda izleyen en yakın ülke İtalya. İtalya'nın yurt dışında yaşayan vatandaşlarının seçime katılma oranı yüzde 30 iken, bizim vatandaşlarımızın seçime katılım oranı, son seçimde yüzde 50'yi aşmış durumda. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bu oran vatandaşlarımızın demokrasiye ve ülkemizin geleceğine ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Bunu gerçekten iftiharla her yerde anlatmalıyız." dedi.

Yılmaz, son dönemde yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarının sadece oy kullanılması açısından değil, vatandaşların Türkiye ile bağlarını geliştirmeleri açısından da önem taşıdığını vurgulayarak, "Genç nesil bu anlamda önemli. Önümüzdeki yıllarda seçim çalışmalarında yurt dışındaki genç nesle dönük daha fazla odaklanmanın faydalı olacağı ortaya çıkan önemli bir sonuç." diye konuştu.

