HABER

"Yurt dışındaki Türk vatandaşları bulundukları ülkede siyasete katılmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulunduklarını ülkelerde, bölgelerde siyasete daha fazla katılmalarını istiyoruz" - "(Yurt dışından seçimlere katılım oranı) Bu oran, vatandaşlarımızın demokrasiye ve ülkemizin geleceğine ne kadar büyük önem verdiklerini gösteriyor" - "Önümüzdeki yıllarda seçim çalışmalarında yurt dışındaki genç nesle dönük daha fazla odaklanmanın faydalı olacağı ortaya çıkan önemli bir sonuç"

MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, bulundukları ülkelerde siyasete daha fazla katılmaları, siyasi partilere üye ve seçimlerde aday olmaları çağrısında bulundu.

Yılmaz, geçen hafta sonu Almanya'nın Köln kentine yaptığı ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının her bakımdan kendileri için büyük bir güç olduğunu belirten Yılmaz, vatandaşların özellikle lobi faaliyetlerinde daha etkili değerlendirilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Bu da vatandaşlarımızın, içlerinde bulundukları ülkelerde ve bölgelerde daha güçlü hale gelmeleriyle ilgili bir durum." ifadesini kullanan Yılmaz, "Biliyorsunuz her alanda entegrasyonu savunuyoruz, ama asimilasyona karşıyız. Vatandaşlarımız asimile olmadan, kendi ülkeleriyle ve kimlikleriyle bağlarını koparmadan, içinde bulundukları ülkede çok daha aktif hale gelmek durumundalar." dedi.

Yılmaz, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının hizmet sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda da etkili olduklarına değinerek, şunları söyledi:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın içinde bulunduklarını bölgelerde ve ülkelerde siyasete daha fazla katılmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın sadece Türkiye'deki seçimlere değil, içinde bulundukları ülkelerdeki siyasi partilere üye olma, aday olma ve hangi partiden olursa olsun daha da etkili hale gelmesi bizim arzumdur."

- "Yurt dışı oylar seçimleri ciddi etkiliyor"

Cevdet Yılmaz, Köln'deki toplantının Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezleri (YSKM) bölge başkanlarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, toplantının Almanya'da yapılmış olmasına rağmen birçok Avrupa ülkesinden katılım olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının seçimlere katılımları itibariyle "dünyada rekor düzeyde katılım sağlayan ülke" konumunda olduğunu belirten Yılmaz, "Bizi bu konuda izleyen en yakın ülke İtalya. İtalya'nın yurt dışında yaşayan vatandaşlarının seçime katılma oranı yüzde 30 iken, bizim vatandaşlarımızın seçime katılım oranı, son seçimde yüzde 50'yi aşmış durumda. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bu oran vatandaşlarımızın demokrasiye ve ülkemizin geleceğine ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Bunu gerçekten iftiharla her yerde anlatmalıyız." dedi.

Yılmaz, son dönemde yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarının sadece oy kullanılması açısından değil, vatandaşların Türkiye ile bağlarını geliştirmeleri açısından da önem taşıdığını vurgulayarak, "Genç nesil bu anlamda önemli. Önümüzdeki yıllarda seçim çalışmalarında yurt dışındaki genç nesle dönük daha fazla odaklanmanın faydalı olacağı ortaya çıkan önemli bir sonuç." diye konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapmaMehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma
Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir

Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!

Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Muharrem İnce, 'İBB adaylığı' tartışmalarına son noktayı koydu

Muharrem İnce, 'İBB adaylığı' tartışmalarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.