Yurt dışındaki Türkler için Meclis'te komisyon kuruldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile yurt dışındaki vatandaşların temel sorunlarını takip ederek Meclis gündemine getireceklerini, bu konuda hassasiyet oluşturacaklarını belirten Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun bu konuda önemli katkı sunacağını söyledi.

SİNAN USLU - AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun kurulduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın aidiyet bilincinin geliştirilmesi, kendilerini Türkiye'ye daha yakın hissetmeleri ve kökleriyle bağlarını korumaları noktasında çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Yurt dışındaki vatandaşların birçok sorunu olduğuna işaret eden Sırakaya, "Yurt dışındaki 3 ve 4'üncü neslin Türkiye'de eğitimiyle ilgili sorunları var. Dün ​​​​​​​​​​​​​​​​Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er ile de bu konuları görüştük. Mavi Kart sahiplerine Türkiye'deki üniversitelerde daha fazla imkan tanınmasıyla ilgili kendileri gelecek süreçte YÖK Genel Kurulunda bu konuyu tekrar gündeme getireceklerini ifade etti." diye konuştu.

Sırakaya, yurt dışındaki vatandaşların, Türkiye'ye aidiyet bilincinin geliştirilmesi, kendilerini Türkiye'ye daha yakın hissetmeleri ve kökleriyle bağlarını korumaları noktasında çalışmaları artırarak devam ettireceklerini vurguladı.

- Yurt dışındaki vatandaşların sorunları TBMM'ye taşınacak

Komisyon üyelerinin, gelecek süreçte yurt dışındaki vatandaşlara ziyaretlerde bulunacağını, yurt dışından sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, ilgili kurum başkanlarını ve bürokratları dinleyeceğini ifade eden Sırakaya, bu verilerin TBMM'de değerlendirileceğini anlattı.