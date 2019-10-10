Yurt dışındaki Türkler için Meclis'te komisyon kuruldu

SİNAN USLU - AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun kurulduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın aidiyet bilincinin geliştirilmesi, kendilerini Türkiye'ye daha yakın hissetmeleri ve kökleriyle bağlarını korumaları noktasında çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.
Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, Komisyon Başkanı Volkan Bozkır'ın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu kurulmasına ilişkin önergesinin kabul edildiğini bildirdi.
Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl Bosna Hersek'te Avrupa Türk toplumuyla bir araya geldiği programdaki konuşmasında, yurt dışındaki Türkler'e verdiği sözü yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile yurt dışındaki vatandaşların temel sorunlarını takip ederek Meclis gündemine getireceklerini, bu konuda hassasiyet oluşturacaklarını belirten Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun bu konuda önemli katkı sunacağını söyledi.
Yurt dışındaki vatandaşların birçok sorunu olduğuna işaret eden Sırakaya, "Yurt dışındaki 3 ve 4'üncü neslin Türkiye'de eğitimiyle ilgili sorunları var. Dün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er ile de bu konuları görüştük. Mavi Kart sahiplerine Türkiye'deki üniversitelerde daha fazla imkan tanınmasıyla ilgili kendileri gelecek süreçte YÖK Genel Kurulunda bu konuyu tekrar gündeme getireceklerini ifade etti." diye konuştu.
Sırakaya, yurt dışındaki vatandaşların, Türkiye'ye aidiyet bilincinin geliştirilmesi, kendilerini Türkiye'ye daha yakın hissetmeleri ve kökleriyle bağlarını korumaları noktasında çalışmaları artırarak devam ettireceklerini vurguladı.
- Yurt dışındaki vatandaşların sorunları TBMM'ye taşınacak
Komisyon üyelerinin, gelecek süreçte yurt dışındaki vatandaşlara ziyaretlerde bulunacağını, yurt dışından sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, ilgili kurum başkanlarını ve bürokratları dinleyeceğini ifade eden Sırakaya, bu verilerin TBMM'de değerlendirileceğini anlattı.
Sırakaya, komisyonun, yurt dışındaki vatandaşların yaşadığı ırkçılık, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi konulara özel önem vereceğini anlattı.
İlgili kesimlerle yakın ilişki içinde olacaklarını belirten Sırakaya, şunları kaydetti:
"Almanya'da doğan, daha sonra Türkiye'ye gelen biri olarak muhakkak bu süreçte yapacağımız ziyaretlerde ilgili ülkelerdeki vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceğiz, kanaat önderleriyle muhakkak görüşmeler gerçekleştireceğiz. Onları zaman zaman TBMM'ye davet edeceğiz. İnteraktif şekilde görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili komisyon kurulması sözünü veren tek siyasi parti olarak sözümüzü tutmanın memnuniyeti içindeyiz. Bunun bize yüklediği sorumluluğun da farkındayız. Kurulan komisyonun hem Türkiye'ye hem yurt dışındaki Türk toplumuna hayırlı olmasını diliyorum."
- Üyeler 16 Ekim'de belirlenecek
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun çalışmalarıyla Türkiye dışında yaşayan vatandaşların, kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlarla soydaş ve akraba toplulukların, Türkiye ile siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik bağlarının muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi, ülke veya bölgelerinde yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olunması amaçlanıyor.
Yaşanan gelişmelere ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi, gerektiğinde parlamenter diplomasi yoluyla sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor.
Yapılacak İçtüzük değişikliğiyle bu komisyonun ihtisas komisyonuna dönüştürülmesi planlanıyor.
Komisyon üyeleri, 16 Ekim'de yapılacak komisyon toplantısında belirlenecek. On üyeden oluşacak komisyonda AK Parti'den 5, CHP'den 2, MHP, HDP ve İYİ Parti'den 1'er üye görev yapacak.