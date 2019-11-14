Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID), Türkiye'de yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" projesine destek olmak amacıyla "Toprağa fidan, insana can" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlatıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezi bahçesine sembolik dikilen 3 fidanla başlatılan projeyle Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan ve "sıla yolu" şeklinde tabir edilen güzergah üzerindeki Hamzabeyli-Edirne bölgesinde, ilk aşamada yaklaşık 3 dönümlük araziye orman alanı oluşturulması hedefleniyor.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, sembolik fidan dikim töreni sonrasında yaptığı açıklamada, toplumsal ve siyasal gelişmelere değil çevresel gelişmelere de hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Bilgi, Türkiye'de yürütülen projeye katkı sunmak istediklerini vurgulayarak, "Projemizi önceden planlamıştık ancak Türkiye'deki projeyle yakın zamana denk gelmesi bizi daha çok mutlu etti. Bu projeyle Edirne civarında 'UID Hatıra Ormanı' olacak. Bu ormandan sonra yapılan bağış miktarı kadar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de hatıra ormanları gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.