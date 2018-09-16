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Yurt dışındaki Türklere "emeklilik danışmanlığı" firmaları uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Rıza Önay, yurt dışındaki Türklere yönelik "sosyal güvenlik uzmanlığı" ve "emeklilik danışmanlığı" gibi hizmetlere karşı dikkatli olunmasını istedi - Önay: - "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini kesinlikle resmi kanallar üzerinden yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum"

KOPENHAG (AA) - Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Rıza Önay, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik sosyal güvenlik ve emeklilik danışmanlığı firmalarına yönelik uyarılarda bulundu.

Önay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının borçlanarak Türkiye’den emekli olmasıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Son zamanlarda vatandaşların borçlanma işlemlerini takip etmek için türeyen "sosyal güvenlik uzmanı" ya da "emeklilik danışmanlık" hizmetlerine yönelik uyarılarda bulunarak, gurbetçilerin uyanık olmasını istedi.

Konunun vatandaşlar için önemine işaret eden Önay, kendisine yapılan şikayetler sayesinde bu tür şirketlerden haberdar olduğunu belirtti.

Önay, bu tür şirketlerin "ücretsiz danışmanlık" ve "işlemlerinizi çabuk yaparız"’ diyerek vatandaşları kandırmaya çalıştığını ifade ederek, "istismarcıların türlü bahaneler üreterek ücret talep ettiklerini" kaydetti.

Önay, “Bu çok üzücü. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini kesinlikle resmi kanallar üzerinden yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu tür istismarcılara meydan bırakılmaması, onların bu tür konularda vatandaşlarımızın duygularını, vatandaşlarımızın haklarını istismar etmelerini kesinlikle istemeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın uyanık olmasını özellikle istirham ediyorum.” dedi.

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Danimarka emeklilik uyarı

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