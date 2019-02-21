"Yurt dışındaki Türklerin işlemlerini kolaylaştırmak hedefleniyor"

YTB Başkanı Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın taleplerine cevap verme amacı taşıyan 'Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi', yapılan idari işlemlerin tespitini, yasal dayanaklarının belirlenmesini ve söz konusu işlemlerin süre ve bürokratik işlem sayısı bakımından kolaylaştırılabilmesini hedeflemektedir." dedi.

Toplantıya, YTB Başkanı Eren'in yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın desteği, YTB koordinasyonu ve Türkiye'deki tüm kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen projenin açılış toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" ile yurt dışındaki Türklerin, Türkiye'deki resmi işlerinin daha kolay hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Türk vatandaşlarının, geçici işçi olarak Avrupa'ya gerçekleştirdikleri göçün üzerinden 60 yıl geçtiğini hatırlatan Eren, YTB'nin esas sorumluluğunun yurt dışındaki Türk diasporasına karşı olduğunun altını çizdi.

Eren, "Günümüz itibarıyla dördüncü nesle ulaşan ve sayıları 6 milyona yaklaşan yurt dışındaki Türkler, yaklaşık iki milyon mavi kartlı ve bizim sistemimizde kayıtlı olmayan kişilerle birlikte 9 milyona varan mevcuduyla dünyanın en önemli diasporalarından biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Bu süreçte yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, yaşadıkları tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen yabancısı olduğu coğrafya ve kültürlerde tutunmayı başardığını belirten Eren, onların, bulundukları ülkelere kazandıklarından fazlasını vererek, bu ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

- "Türkiye'nin zor zamanlarında hep yanında oldular"

YTB Başkanı Eren, "Vatandaşlarımız, sadece kendi başlarının çaresine bakmakla kalmadılar, aynı zamanda Türkiye'deki akrabalarına da maddi anlamda sahip çıkıp, destek oldular. Dinlerini, dillerini ve kültürel değerlerini korumak ve yaşatmak için camiler, dernekler kurdular. Türkiye'nin zor zamanlarında hep yanında oldular, birikimleriyle yatırım yaptılar, döviz gönderdiler." dedi.