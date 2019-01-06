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Yurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyon: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde yurt dışında yaşayanların hesabındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktardığı öne sürelen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Yurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyon: 12 gözaltı

Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 4 ilde yurt dışında yaşayanların hesabındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktardığı öne sürelen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan vatandaşları dolandırdığı öne sürülen çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, kamu kurum kuruluş çalışanlarını aracılığıyla alacaklıymış gibi senetler hazırladıkları, yurt dışındaki vatandaşları Türkiye'de bulunuyormuş gibi gösterip, sahte kimlik ve usulsüz tebligatlar yaparak icra yoluyla mağdurların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.
9 KİŞİNİN HESABINDA 5 MİLYON LİRA ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR
İşlemlerin herhangi bir adli takibe takılmaması için farklı illerde koordineli hareket eden şüphelilerin, suçtan elde edilen haksız kazancı da kendi aralarında örgüt içindeki hiyerarşiye göre dağıttığı tespit edildi. Şüphelilerin son olarak usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle yurt dışında yaşayan 9 vatandaşın hesaplarından yaklaşık 5 milyon lira çekmeye çalıştıkları tespit edildi. Soruşturmanın başlatıldığı tarihten beri, polis ekiplerinin banka hesaplarından 3 milyon lira çekilmesini önlediği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında bir kişinin daha önce yakalanarak tutuklandığı, aranan bir kişinin de yurt dışına kaçtığı kaydedildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Yurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyon: 12 gözaltıYurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyon: 12 gözaltıYurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyon: 12 gözaltıYurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyon: 12 gözaltı

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