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Yurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyonda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

Yurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyonda 9 tutuklama

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u, tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, kamu kurum ve kuruluş çalışanları aracılığıyla senetler hazırlayarak, yurt dışındaki vatandaşları Türkiye'de bulunuyormuş gibi gösterip, sahte kimliklerle usulsüz tebligatlar yaptıklarını ve icra yoluyla mağdurların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardıklarını belirledi. Yurt dışında yaşayan vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen kişilerin kimliklerini, teknik ve fiziki takip sonrası belirleyen ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye gönderilen şüphelilerden 9'u, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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