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  4. Yurt dışından 3 koronavirüs hastası Türkiye'ye getirildi

Yurt dışından 3 koronavirüs hastası Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 13:21 | Son Güncelleme

Yurt dışından Türkiye'ye koronavirüs hastalarını getiren uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yurt dışından 3 koronavirüs hastası Türkiye'ye getirildi

Kazakistan'dan 3, Azerbaycan'dan bir koronavirüs hastasını getiren ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi. Hastalar kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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