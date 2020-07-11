Yurt dışından 3 koronavirüs hastası Türkiye'ye getirildi

Kazakistan'dan 3, Azerbaycan'dan bir koronavir\u00fcs hastas\u0131n\u0131 getiren ambulans u\u00e7ak, Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na indi. Hastalar kendilerini bekleyen \u00f6zel k\u0131yafetli sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 e\u015fli\u011finde ambulanslarla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \n\nKaynak: DHA\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!H\u0131rs\u0131zl\u0131k i\u00e7in girdi! Yapt\u0131\u011f\u0131 'pes' dedirttiSteam yaz indirimleri ne zaman ba\u015fl\u0131yor?