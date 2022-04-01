HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yurt dışından bile gelen var! Trabzonlu çaycının videosunu gören kuyruğa giriyor: Duyduğum zaman bana bir şeyler oluyor

Yurt dışından bile gelen var! Trabzonlu çaycının videosunu gören kuyruğa giriyor: Duyduğum zaman bana bir şeyler oluyor

01.04.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 56 yıldır çaycılık yapan Coşkun Çınar, sıra dışı çay servisiyle fenomen oldu. Kemençe eşliğinde horon tepip, çay servisi yapan Çınar, Günde 50 bardak çay içerim. Kemençe sesini duyduğum zaman zaten bana bir şeyler oluyor. İçimde fıkır fıkır bir şeyler kaynıyor. Çaya tat veren insanım. İnsanları horonla karşılamak ve eğlendirmek hoşuma gidiyor. Videolarımı gören insanlar benim elimden çay içmek istiyor'' diyor.

Yurt dışından bile gelen var! Trabzonlu çaycının videosunu gören kuyruğa giriyor: Duyduğum zaman bana bir şeyler oluyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde özel bir firmaya ait çay fabrikasında çalışan Coşkun Çınar, sıra dışı servisiyle dikkat çekiyor. Çınar, kemençe eşliğinde horon tepip çay dağıtıyor. Günde 50 bardaktan fazla çay içen ve boyunu aşan özel yapım bardaktan içtiği çay ile dikkatleri üzerine toplayan Çınar, görüntüleri ile de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

'GÜNDE 50 BARDAK ÇAY İÇERİM'

Çayın kendisi için tutku olduğunu belirten Coşkun Çınar, "Günde 50 bardak çay içerim. Kemençe sesini duyduğum zaman zaten bana bir şeyler oluyor. İçimde fıkır fıkır bir şeyler kaynıyor. Çaya tat veren insanım. İnsanları horonla karşılamak ve eğlendirmek hoşuma gidiyor. Çay, bu yörede olmazsa olmaz. Fakat tam bir çay tiryakisiyim. Çay, insana mutluluk veriyor. Hem çay içip mutlu oluyorum hem de kemençe ve horonla enerji doluyorum. Enerjimi çaydan alıyorum. Çay içtiğim zaman fıkır fıkır oluyorum" dedi.

Screenshot_15

'ELİMDEN ÇAY İÇMEK İSTİYORLAR'

Eğlenmeyi sevindiğini söyleyen Çınar, "Fabrikanın önünde çay bardağı maketleri var. Onlara çay dolduruyorum ve o büyük bardaklarla çay içiyorum. Sosyal medyada paylaştığım videolarım var. Çok fazla izleniyorlar. İnsanlar, o videoları çok beğeniyor. Yurt dışından birçok insan, sosyal medyadan görüp beni ziyaret ediyor. Benim elimden çay içmek istiyor. Gelip, benimle horon oynuyor. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Screenshot_16

'KENDİSİNE HAYRAN KALDIK'

Sosyal medyadan izlediği Coşkun Çınar'ı görmeye geldiğini söyleyen İranlı turist Naide Rail, "Sosyal medyada gördük. Çok eğlenceli geldi, ziyaret etmek istedik. Geldik, çok eğlendik. Türk çayını, Karadeniz çayını çok seviyoruz zaten. Burada da horonlarla karşılandık. Kendisine hayran kaldık" ifadelerini kullandı.

Bölgeye gezmeye gelen Sahare Khalil ise "Coşkun Bey’i sosyal medyada gördük, gelmeyi çok istiyorduk. Geldik ve çok eğlendik. Çok güleç ve eğlenceli biri. Bir yere gittiğim zaman, yöresel adetlerle ile karşılaştığımda çok iyi oluyor" dedi.

Screenshot_18

sira-disi-cayci-fenomen-oldu_9142_dhaphoto11

sira-disi-cayci-fenomen-oldu_9142_dhaphoto12

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek! Nedeni ise...Yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek! Nedeni ise...
Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıtÜmit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi!

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi!

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Seks yerine çikolatayı tercih ettiler

Seks yerine çikolatayı tercih ettiler

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.