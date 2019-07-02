Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat

Küçük, "Mailde, gönderen kişinin çok hasta olduğu ve çok kısa ömrü kaldığı, ciddi bir mal varlığı bulunduğu, bu mal varlığının iyilik için insanlarla, miras yoluyla, paylaşılmak istediği yönünde ifadeler yer alıyor. İnandırıcı olsun diye maille, üzerinde küsuratlı büyük rakamların yer aldığı ve uluslararası büyük bankalarının amblemleriyle gerçek süsü verilmiş sahte hesap bilgileri paylaşılıyor. Sonra mesela, '2 milyon 800 bin dolarımı insanlığın iyiliği için sizinle paylaşmak istiyorum.' şeklinde ifadelere yer veriliyor." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Son dönemde yurt dışından kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttığını kaydeden tüketici dernekleri, tüketicileri bu konuda dikkatli olmaları, kişisel ve banka bilgilerini hiçbir şekilde vermemeleri konusunda uyardı.

Bu e-postalara cevap verilmesi halinde kişilerin inanması için her türlü yalanın söylendiğini aktaran Küçük, "​Bağış ve miras gibi gerekçeler ve yüksek bedellerle kişileri cezbetmek isteyen dolandırıcılar, bu yolla karşısındakinin kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, kimlik bilgilerini veren kişiden bir süre sonra para aktarımı için karşı taraftan ücret ödenmesi gerektiği yalanıyla para yatırması istenildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yolla tüketicilerin hem kimlik bilgileri hem de paraları dolandırıcılar tarafından ele geçirilebiliyor. Vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür içerikler taşıyan gereksiz e-posta mesajlarına itibar edilmemesini, kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin kesinlikle gönderilmemesini öneriyoruz. Bu tarz mailleri direkt engellemeli, hiçbir şekilde gönderici ile irtibata geçilmemeli. Aksi takdirde bir link tıklanması halinde bilgisayara virüs bulaşabilir ve bilgisayarda kayıtlı bilgiler ele geçirilebilir."