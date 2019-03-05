Yurt dışından gelecek din adamlarına Almanca şartı

Özellikle Müslümanları ilgilendiren dil bilme şartının ülkeye uyum açısından önemli olduğu vurgulanıyor.Almanya'da çalışmak isteyen yabancı din adamlarında Almanca bilme şartı aranacak. İçişleri Bakanlığı'nın vize kurallarının bu yönde değiştirilmesi için çalışmalara başladığı öğrenildi. Bakanlık sözcüsü ne derecede Almanca bilme şartının aranacağının henüz belirlenmediğini söyledi. Şimdiye kadar Almanya'da çalışma kuralları arasında din görevlileri için Almanca bilme şartı bulunmuyordu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü göçmen sayısındaki artışa paralel olarak yabancıların dini ihtiyaçlarıyla ilgilenme ihtiyacının da arttığını ve çeşitli kültür çevrelerinden insanların barış için birlikte yaşamaları ve topluma entegre olmaları açısından din adamlarının örnek teşkil edip, danışma hizmeti verebilmelerinin de gerektiğini söyledi. Sözcü yabancı din adamlarının Almancaya hâkim olup Almanya'yı ve Alman kültürünü tanımalarının bütünleştirici etkisini artıracağına dikkat çekti.

Öncelikle Müslüman din adamlarının Almanca bilmesinin önemli olduğunu belirten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Carsten Linnemann yurt dışından gelen ve Almanca bilmeyen din hizmetleri görevlilerinin sayısının 2 bini bulduğunu söylemişti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Müslüman din adamlarının kesin sayısı hakkında bilgilerinin olmadığını açıkladı.