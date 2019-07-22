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Yurt dışından gelen içkiyi içtikten sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kendisine yurt dışından gelen içkiyi içen Rüstem Sainkaplan (31) fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Olay, 15 Temmuz'da ​Arifiye ilçesinde meydana geldi. 2 çocuk babası Rüstem Sainkaplan, kendisine yurt dışından gelen içkiyi arkadaşlarıyla içmek istedi.

Yurt dışından gelen içkiyi içtikten sonra öldü

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kendisine yurt dışından gelen içkiyi içen Rüstem Sainkaplan (31) fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 15 Temmuz'da ​Arifiye ilçesinde meydana geldi. 2 çocuk babası Rüstem Sainkaplan, kendisine yurt dışından gelen içkiyi arkadaşlarıyla içmek istedi. Arkadaşları tadına baktıkları içkiyi beğenmeyince Sainkaplan içmeye devam etti. Rüstem Sainkaplan, bir süre sonra rahatsızlanınca arkadaşları tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun ağır olması nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Rüstem Sainkaplan, iç organlarının iflas etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Rüstem Sainkaplan, bugün Arifiye Çınardibi Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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