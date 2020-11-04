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  4. Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Kabe'de tavaf yaptı

Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Kabe'de tavaf yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 21:52 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya aldığı umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 3 günlük karantinadan sonra Kabe'de tavaf yaptı.

Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Kabe'de tavaf yaptı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülke dışından gelen umrecilerin ihrama girerek Kabe'de tavaf yapmak için karantina merkezlerinden ayrıldığı ve tavaflarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesinin 1 Kasım'da ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı da Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada tutulacaklarını ve ardından umre ibadetlerini yapacaklarını belirtmişti.

4 EKİM'DE UMRE ZİYARETLERİ YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti. (AA)

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