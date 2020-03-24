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  4. Yurt dışından gelen Türkler Sakarya'daki yurda yerleştirildi

Yurt dışından gelen Türkler Sakarya'daki yurda yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, koronavirüs önlemleri kapsamında Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sabahattin Zaim Yurduna yerleştirildi. Tek tek odalara yerleştirilen 348 yolcu 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Öte yandan kentteki 3 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı.

İstanbul Havalimanına gelen 348 yolcu, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde otobüslerle Sakarya'ya getirildi.

ODALARA YERLEŞTİRİLDİLER

Yolcular, ikinci sağlık kontrolünün ardından önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Yurt dışından gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

SOSYOLOG VE PSİKOLOG DESTEĞİ

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.

3 YURT DAHA BOŞALTILDI

Öte yandan kentteki 3 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı, odalar dezenfekte edildi.

Kaynak: AA

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