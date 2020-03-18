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Yurt dışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 07:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurt dışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye’ye getirilmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, gün boyu İstanbul’da belirlenen yurtlara yerleştirilmelerinin ardından, sabaha karşı 05.00 sıralarında İzmit’teki yurtlara getirilmeye başlandı. İzmit’e ilk gelen 164 kişilik kafile, Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Yabancı ülkelerden dönen toplam 869 kişinin 14 günlük karantina süresini İzmit’teki yurtlarda geçireceği öğrenildi.

(DHA)

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