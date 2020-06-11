HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yurt dışından gelenler için 14 gün evde gözetim kuralı kalktı

Yurt dışından gelenler için 14 gün evde gözetim kuralı kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.

Yurt dışından gelenler için 14 gün evde gözetim kuralı kalktı

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler, normalleşme adımlarıyla kaldırılmaya başlandı.
Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden kara yoluyla Türkiye'ye gelen yurt dışındaki Türklerin kullandığı transit geçişler açılırken, vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat yapmaları için birtakım çalışmalar da hayata geçiriliyor.

"MEMLEKET YOLUNA DÜŞEN VATANDAŞLARIN YANINDA OLACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Küçükçekmece Gölü'nde tepki çeken görüntü! Kahverengiye büründüKüçükçekmece Gölü'nde tepki çeken görüntü! Kahverengiye büründü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Diğer Haberler
Dağdan düşen kayalar 20 hayvanı telef etti

Dağdan düşen kayalar 20 hayvanı telef etti

Yozgat’ta operasyon! Ankara'dan destek için özel harekat polisleri getirildi

Ankara'dan destek için özel harekat polisleri getirildi

Kahreden an! Olay yerine gelen baba sinir krizi geçirdi

Kahreden an! Olay yerine gelen baba sinir krizi geçirdi

Mansur Yavaş duyurdu, Ankaralılar dikkat! Yeniden başladı

Mansur Yavaş duyurdu: Yeniden başladı

Diyarbakır’da koronavirüs vaka sayısı 900'ü buldu! İkinci dalga alarmı devam ediyor

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

Küçükçekmece Gölü'nde tepki çeken görüntü! Kahverengiye büründü

Küçükçekmece Gölü'nde tepki çeken görüntü! Kahverengiye büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.