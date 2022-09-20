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110 metrekare yer alıp, 15 bin Euro harcadı! Yaşlı adam: Eşime hizmet ediyorum

20.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivaslı Erol Pınarbaşı, akciğer kanserinden kaybettiği eşinin mezarı için belediyeden yer alarak, mezarın bulunduğu yeri adeta bahçeye dönüştürdü. Mezarın bulunduğu yere meyve ağaçları diken, mezarlığı da aydınlatan Pınarbaşı, ''Güneş enerjisi ile çalışan bir aydınlatma yaptım, sabaha kadar yanıyor. Zamanımın çoğunu burada geçiririm. Eşime hizmet ediyorum. Bir sene 2 ay oldu eşim öleli. Ona hizmet ediyorum. Yurtdışında yaşıyorum. Buradan gittikten sonrada buraya bakacak birini ayarladım'' dedi.

110 metrekare yer alıp, 15 bin Euro harcadı! Yaşlı adam: Eşime hizmet ediyorum

Sivas’ın Gemerek ilçesi Çepni kasabası mezarlığında etrafı çevrili halde bulunan mezar görenlerin dikkatini çekiyor. Adeta bir bahçeyi andıran mezarın hikayesi ise duyanları duygulandırıyor. Aslen Sivas Gemerek Çepni kasabasından olan fakat hayatını yurt dışında devam ettiren Erol Pınarbaşı yaklaşık bir buçuk sene önce gözünden çok sevdiği eşi Göksel Pınarbaşı’nı akciğer kanserinden dolayı kaybetti. Pınarbaşı, eşini memleketi Gemerek ilçesine bağlı Çepni kasabası mezarlığına defnetti. Kasabanın mezarlığından 10 bin liraya yaklaşık 110 metre kare yer alan Pınarbaşı, 15 bin Euro harcayarak eşine özel bir mezarlık yaptırdı. Mezarlığı adeta bir bahçeye dönüştüren Pınarbaşı, mezarlığın etrafını çevirerek içi ve dışına da birçok meyve ağacı ve süs bitkisi ekti. Yaşadığı sürece neredeyse tüm vaktini eşinin yanında geçiren Pınarbaşı, vefat eden eşini defnettiği özel mezarlıkta da yalnız bırakmıyor. Eşini çok sevdiğini belirten Pınarbaşı, günün çoğunu eşinin mezarında geçiriyor.

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BİRÇOK MEYVE AĞACI EKTİ, GECELERİ İSE AYDINLATMAYI UNUTMADI

Erol Pınarbaşı, eşinin mezarının çevresine birçok meyve ağaç diktiğini ve mezarlığı geceleri de aydınlattığını söyleyerek, “Burası eşimin mezarı. Belediyeden 110 metrekare bir yer satın aldım. Burayı çevirttirdim. Böyle güzelce meyve ağacı diktim, çimin ektim. Güneş enerjisi ile çalışan bir aydınlatma yaptım, sabaha kadar yanıyor. Zamanımın çoğunu burada geçiririm. Eşime hizmet ediyorum. Bir sene 2 ay oldu eşim öleli. Ona hizmet ediyorum. Ömrümün yettiği kadar burayla uğraşacağım. Burası bana 15 bin Euro’ya mâl oldu. Gelen giden ziyaretçiler var. Yüzde 80’ni eşimin kazancıydı. Yurtdışında yaşıyorum. Buradan gittikten sonrada buraya bakacak birini ayarladım” dedi.

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(İHA)

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Sivas
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