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Yurt dışından getirdikleri lüks araçları Türkiye'de parçalayıp yüksek fiyata satıyorlar

29.07.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden getirilen üst sınıf otomobillerin Türkiye'de parçalarına ayrılarak yüksek fiyatlarla satıldığı belirtiliyor. Araçların burada sökülüp parçalarının satıldığı, daha sonra arızalı parçaların da o araçlara takılıp o ülkelere geri döndüğü ifade ediliyor. Bu işlemlerde teknik aksam dışında, far, hayalet gösterge, airbag, deri koltuk gibi maliyeti yüksek ürünlerin tercih edildiği bildiriliyor. İşte haberin detayları...

Yurt dışından getirdikleri lüks araçları Türkiye'de parçalayıp yüksek fiyata satıyorlar

Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde 9-10 bin dolara alınan lüks otomobillerin elektronik parçaları Türkiye'de binlerce dolara satılıyor. Otomobillerin hayalet gösterge panelinden, direksiyonuna kadar her bir parçasından yüksek kazanç sağlandığı ifade ediliyor.

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"ARAÇLAR TÜRKİYE'DE SÖKÜLÜYOR"

Yedek parça üretim firması CEO'su Saim Aşçı "Yedek parça fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, özellikle komşu ülkelerden getirilen premium arabalar, burada sökülüyor. Arızalı olan parça o arabaya takılıp ülkelerine dönüyorlar. Hem satan hem de alan memnun. Oldukça yoğun karşılaşılıyor bu durumla. Teknik aksam dışında, far, hayalet ekran, airbag, deri koltuk gibi birçok maliyeti yüksek olan ürünler tercih ediliyor. Bu ürünlerin sökülüp takılması da kolay oluyor" dedi.

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"SATTIKLARI ARAÇLARIN AKSAMIYLA BİR ARABA PARASI DAHA KAZANIYORLAR"

Araç fiyatlarındaki fark nedeniyle, yedek parça satışıyla yüksek kar elde edildiğini belirten Saim Aşçı "Bir araç fiyatı kadar karla ülkelerine dönüyorlar. Otomobillerdeki ÖTV baremimizden dolayı, komşu ülkelerdeki ikinci el araçlarda çok büyük fiyat farkı var. Komşu ülkelerde ikinci el araç 15 bin euroya mal olurken, buradaki değeri 30-40 bin euroyu bulabiliyor. Araçtan sattıkları aksamlarla 5-10 bin euro kar sağlayıp ülkelerine dönüyorlar. Premium bir markanın orjinal farının Türkiye'deki satış fiyatı 4 bin eurodan aşağı değil. Bu far, yurt dışından araç üzerinde getirilirse 500 ile bin euro arasında satıp kar ettiklerini düşünüyorlar" diye konuştu.

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"TRAMER KAYDINDAN KAÇMAK İÇİN BU YÖNTEME BAŞVURANLAR VAR"

Bu parçaları kaza yapan araç sahiplerinin talep ettiğini ifade eden Aşçı "Sigorta kapsamındaki tramer kayıtlarında negatif duruma düşmek istemeyen araç sahipleri, kaçak parça değişimi yapıyor. Sektöre bakarsak, yedek parça firmaları olarak zarardayız. Devlet de alamadığı bir vergiden dolayı zarardadır. Hasarlı araçlarda en az yüzde 10-15'lik bir sirkülasyon var" dedi.

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"BURADAN DA GİDİYORLAR PARÇALARI DEĞİŞTİRİYORLAR"

Maslak Oto Sanayii'de kaporta ustası olan Cuma Çöndü "Gürcistan'a gidip orada bir takım parçaları değiştirdiklerini duyuyorum. Buradan gidiyorlar, parçaları değiştiriyorlar. Oradan da buraya araba getirip, parçalarını söktüklerini duyuyorum. Tampon gibi parçalar ile uğraşmazlar, daha çok mekanik aksamlarda bunu yapıyorlar. Şanzıman, beyin, turbo gibi parçalarda yapıyorlar" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil fiyatları
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