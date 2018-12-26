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Yurt dışından telefon almak isteyenler için üzücü bir haberimiz var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

Yurtdışından alınan telefon ve diğer teknolojik ürünlere bandrol vergisi geliyor. İşte Resmi Gazete’de yayınlanan bandrol vergisi hakkındaki detaylar.

Yurt dışından telefon almak isteyenler için üzücü bir haberimiz var

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete ile; 2019 yılında yurtdışından satın alınan telefon, televizyon, radyo, bilgisayar ve diğer teknolojik ürünler için bandrol vergisinin alınacağı açıklandı. Bu vergiler cihazlara göre değişiklik gösteriyor. Peki, yurtdışından televizyon veya telefon almak isteyen biri kaç euro vergi ödeyecek?

Açıklanan bilgilere göre; 51 ekran TV için 10 euro, 117 – 148 ekran arası TV için 40 euro ve 148 ekran ve üzeri TV için 80 euro vergi ödeyeceksiniz. Tüm cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ve diğer teknolojik cihazlar için 18 euro vergi ödeyeceksiniz.

Rakamlar her ne kadar az görünse de bunları euro kuru olan 6.00 ile çarptığınızda ortaya oldukça ciddi rakamların çıktığını görebilirsiniz. 2019 yılında yurtdışından telefon alacak olan biri 618 TL kayıt ücreti + 120 TL vergi ile toplamda 738 TL ücret ödeyecek.

Geçtiğimiz yıllarda sadece 100 TL civarında bir ücret ödeyerek yurtdışından satın alınan telefonları Türkiye’de kullanabiliyordunuz.

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Anahtar Kelimeler:
TELEFON teknoloji

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