Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti: Rezillik

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirilen 252 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Karantina yurtlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolleri yapılan önceden belirlenen öğrenci yurtlarında tüm ihtiyaçları yine devlet görevlileri tarafından karşılanarak 14 gün karantina altına alınıyor.

'DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirildiği için emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Lamba, "Devletimizden Allah razı olsun. Arabistan'dan geliyoruz. Devletimiz büyük, her zaman için büyük. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yolda mola verselerdi iyi olurdu. Güvenliğimiz için mola vermediler. Daha önce kaçanlar olmuş. O yüzden mola vermediler. Ama devletimiz büyük. Teşekkür ediyoruz" dedi.

'REZİLLİK, BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM'

Yolculuk boyunca mola verilmediği için öfkelenen bir vatandaş ise, "Hiç bir şey görüldüğü gibi değil. Rezillik, başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

